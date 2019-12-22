Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, lider Sivasspor'u ağırladı.

Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, lider Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Toure'nin uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Sefa'nın ortasında Stancu kale önünde meşin meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1


58. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ayite'nin pasında yaşanan karambolde Stancu yeniden topu Ayite ile buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Hakem VAR incelemesinin ardından santra vuruşunu işaret etti. 2-1


74. dakikada ceza sahası sağ çaprazında uzun pasla buluşan Stancu'nun şutunu kaleci Samassa çeldi.


90+7. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Yatabare rövaşatayla topu ağlara gönderdi. 2-2


Stat: Eryaman


Hakemler: Halis Özkahya xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Samet Çavuş xx


Gençlerbirliği: Ertaç Özbir xx, Yasin Pehlivan xx, Bjarsmyr xx, Toure xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Baiano xx, Sessegnon xx, Candeias xx (Berat Ayberk Özdemir dk. 72 xx), Seuntjens xx (Floyd Ayite dk. 45 xx), Sefa Yılmaz xx (Erdem Özgenç dk. 80 ?), Stancu xx


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Nadir Çiftçi, Rahmetullah Berişbek, Arda Kızıldağ, Diallo, Flavio Ramos, Pierre Polomat


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Sivasspor: Samassa xx, Marcelo Teixeira xx, Aaron Apindangoye xx, Caner x, Uğur Çiftçi xx (Isaac Cofie dk. 90 ?), Ziya Erdal xx (Volkan Egri dk. 76 x), Hakan Arslan x, Mert Hakan Yandaş xx, Erdoğan Yeşilyurt xx (Abdou Traore dk. 61 xx), Yatabare xx, Arouna Kone xx


Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Fernando Andrade, Paul Papp, Armin Derlek, Furkan Sağlam


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Arouna Kone (dk. 24), Yatabare (dk. 90+7) (Sivasspor), Stancu (dk. 56), Floyd Ayite (dk. 58) (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Marcelo Teixeirea, Caner Osmanpaşa (Sivasspor), Fabricio, Berat Ayberk Özdemir, Stancu (Gençlerbirliği) - ANKARA

Gençlerbirliği, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:32 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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