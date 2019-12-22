Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, lider Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



56. dakikada Toure'nin uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Sefa'nın ortasında Stancu kale önünde meşin meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1



58. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ayite'nin pasında yaşanan karambolde Stancu yeniden topu Ayite ile buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Hakem VAR incelemesinin ardından santra vuruşunu işaret etti. 2-1



74. dakikada ceza sahası sağ çaprazında uzun pasla buluşan Stancu'nun şutunu kaleci Samassa çeldi.



90+7. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Yatabare rövaşatayla topu ağlara gönderdi. 2-2



Stat: Eryaman



Hakemler: Halis Özkahya xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Samet Çavuş xx



Gençlerbirliği: Ertaç Özbir xx, Yasin Pehlivan xx, Bjarsmyr xx, Toure xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Baiano xx, Sessegnon xx, Candeias xx (Berat Ayberk Özdemir dk. 72 xx), Seuntjens xx (Floyd Ayite dk. 45 xx), Sefa Yılmaz xx (Erdem Özgenç dk. 80 ?), Stancu xx



Yedekler: Übeyd Adıyaman, Nadir Çiftçi, Rahmetullah Berişbek, Arda Kızıldağ, Diallo, Flavio Ramos, Pierre Polomat



Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu



Sivasspor: Samassa xx, Marcelo Teixeira xx, Aaron Apindangoye xx, Caner x, Uğur Çiftçi xx (Isaac Cofie dk. 90 ?), Ziya Erdal xx (Volkan Egri dk. 76 x), Hakan Arslan x, Mert Hakan Yandaş xx, Erdoğan Yeşilyurt xx (Abdou Traore dk. 61 xx), Yatabare xx, Arouna Kone xx



Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Fernando Andrade, Paul Papp, Armin Derlek, Furkan Sağlam



Teknik Direktör: Rıza Çalımbay



Goller: Arouna Kone (dk. 24), Yatabare (dk. 90+7) (Sivasspor), Stancu (dk. 56), Floyd Ayite (dk. 58) (Gençlerbirliği)



Sarı kartlar: Marcelo Teixeirea, Caner Osmanpaşa (Sivasspor), Fabricio, Berat Ayberk Özdemir, Stancu (Gençlerbirliği) - ANKARA