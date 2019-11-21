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Süper Lig geri dönüyor! İşte 12. hafta programı...

6 saat önce

Türk Telekom Stadı'ndaki haftanın açılış maçının başlangıç saati 20.30.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 12. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)23 Kasım Cumartesi: 15.

Süper Lig geri dönüyor! İşte 12. hafta programı..., System.String[]

Türk Telekom Stadı'ndaki haftanın açılış maçının başlangıç saati 20.30.


Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 12. hafta maçlarının programı şöyle:


Yarın:


20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)


23 Kasım Cumartesi:


15.00 Yukatel Denizlispor- Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)


17.30 MKE Ankaragücü- Trabzonspor (Eryaman)


20.00 İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)


24 Kasım Pazar:


14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)


16.30 Kasımpaşa- Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)


16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)


19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Fenerbahçe (Yeni Malatya)


25 Kasım Pazartesi:


20.00 Antalyaspor- Gaziantep FK (Antalya)

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Telekom, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:51 
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