Süper Lig geri dönüyor! İşte 12. hafta programı...

Türk Telekom Stadı'ndaki haftanın açılış maçının başlangıç saati 20.30.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 12. hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın:



20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)



23 Kasım Cumartesi:



15.00 Yukatel Denizlispor- Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)



17.30 MKE Ankaragücü- Trabzonspor (Eryaman)



20.00 İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)



24 Kasım Pazar:



14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



16.30 Kasımpaşa- Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)



16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)



19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Fenerbahçe (Yeni Malatya)



25 Kasım Pazartesi:



20.00 Antalyaspor- Gaziantep FK (Antalya)

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