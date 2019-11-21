Süper Lig geri dönüyor! İşte 12. hafta programı...

Türk Telekom Stadı'ndaki haftanın açılış maçının başlangıç saati 20.30.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 12. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)
23 Kasım Cumartesi:
15.00 Yukatel Denizlispor- Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)
17.30 MKE Ankaragücü- Trabzonspor (Eryaman)
20.00 İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)
24 Kasım Pazar:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.30 Kasımpaşa- Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Fenerbahçe (Yeni Malatya)
25 Kasım Pazartesi:
20.00 Antalyaspor- Gaziantep FK (Antalya)
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