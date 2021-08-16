Süper Lig: Giresunspor: 0 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma sarı-kırmızılı ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (ikinci yarı)

64. dakikada Galatasaray'da Kerem ile Marcao arasında yaşanan tartışmada takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Marcao kırmızı kart gördü ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

67. dakikada sağ kanattan Zeki Yavru'nun ortasında Alexis Perez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

88. dakikada Zeki Yavru'nun sağ kanattan kullandığı köşe atışına iyi yükselen Umut Nayir kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

90+3. dakikada Galatasaray kontratağında Emre Kılınç'ın bomboş pozisyondaki vuruşunda top Okan Kocuk'ta kaldı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx

Giresunspor: Okan Kocuk xx, Zeki Yavru xx, Douglas xx, Fontanilla xx, Hüsamettin Tut x, Flavio xx, Pelupessy xx, Sankhare x (Traore dk. 46 x), Hayrullah Bilazer x (Umut Nayir dk. 80 ?), Sergio xx, Balde xx

Yedekler: Onurcan Piri, Göktan Cörüt, Diarra, Diabate, Erol Can Akdağ, Sergen Piçinciol, Ertuğrul Şenlikoğlu, Çekdar Orhan

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Galatasaray: Muslera xx, Sacha Boey xx, Marcao ?, Luyindama xx, Van Aanholt xx, Taylan Antalyalı xx (Aytaç dk. 65 x), Berkan Kutlu xx, Cicaldau xx (Arda dk. 83 x), Feghouli x (Babel dk. 65 x), Kerem Aktürkoğlu xx (Emre dk. 65 x), Mbaye Diagne xx (Falcao dk. 80 ?)

Yedekler: Berk, Yedlin, Alparslan, Mostafa Mohamed, Ömer

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Mbaye Diagne (dk. 31), Cicaldau (dk. 45+2 pen.) (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Hüsamettin Tut (dk. 45) (Giresunspor), Marcao (dk. 63) (Galatasaray)

(Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk/İHA)