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Süper Lig: Göztepe: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

57 dakika önce

Süper Lig'in açılış haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig: Göztepe: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı), System.String[]
Süper Lig'in açılış haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk devresini konuk ekip Antalyaspor 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Poko'nun pasında ceza sahasına sokulan Serdar rakibini geçip kaleyi yokladı, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

28. dakikada Hakan Özmert'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

29. dakikada Antalyaspor'da Serdar'ın kullandığı köşe vuruşunda Bahadır topu arka direğe aşırdı. Arka direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Diego takımını öne geçirdi. 0-1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Serkan Ok xx, Yusuf Bozdoğan xx

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Sanneh xx, Titi xx, Leo xx, Poko xx, Castro xx, Deniz xx, Serdar xx, Halil xx, Eren xx

Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Borges, Ege, Veli, Yasin, Reis, Yalçın, Berkan, Murat

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Antalyaspor: Boffin xx, Nazım xx, Bahadır xx, Diego xx, Celutska xx, Ufuk xx, Charles xx, Hakan xx, Serdar xx, Doğukan xx, Mukariu

Yedekler: Ferhat, Tarık, Salih, Cissokho, Fredy, Chico, Harun Alpsoy, Aatıf, Cenk, Harun

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gol: Diego (dk. 29) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Titi (Göztepe), Hakan (Antalyaspor) - İZMİR
Hakan Özmert, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:50 Kaynak: İHA
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