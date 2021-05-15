Süper Lig: Göztepe: 0 Beşiktaş: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig'in son haftasında Göztepe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin 25 dakikası ev konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - İZMİR
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