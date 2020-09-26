Süper Lig: Göztepe: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Göztepe: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

Süper Lig: Göztepe: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

2. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Tripic'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Halik Akbunar, topu kaleci Günay'ın üstüne gönderdi.

7. dakikada sağ kanattan yüklenen Gaziantep FK'da topla birlikte ceza sahası içine giren Güray Vural, topu kale önüne çevirdi. Muhammet Demir tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

32. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de Yalçın Kayan'ın pasıyla ceza yayında toplan buluşan Tripic, topa sert vurdu ancak meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanını terk etti.

36. dakikada sol taraftan atak yapan Göztepe'de Berkan Emir'in sol kanattan ortaladı. Ceza sahası içinden seken topa Murat Paluli arka direkte dokundu ancak top yan ağlarda kaldı.

45+3. dakikada Maxim'in ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Güray Vural, topa sert bir vuruş yapsa da meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Stat: Gürsel Aksel Stadyumu

Hakemler: Yasin Kol xx, Mustafa Sönmez xx, Murat Şener xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Atınç Nukan xx, Alpaslan Öztürk xx, Berkan Emir xx, Yalçın Kayan xx, Soner Aydoğdu xx, Mossoro xx, Halil Akbunar xx, Tripic xx, Ideye xx

Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Titi, Kubilay Sönmez, Ndiaye, Gassama, Hakan Çinemre, Burak Süleyman, Burekovic, Efe Binici

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Olkowski xx, Djilobodji xx, Kana-Bıyık xx, Tosca xx, Morais xx, Güray Vural xx, Jefferson xx, Maxim xx, Andre xx, Muhammet Demir xxx

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Oğuz Ceylan, Kozulj, Mehmet Erden Uğurlu, Sousa, Abdul-Aziz, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Gol: Muhammet Demir (dk. 7) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar (Göztepe) - İZMİR

Süper Lig: Göztepe: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Göztepe, Ceza, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 16:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Göztepe: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

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