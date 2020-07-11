Süper Lig: Göztepe: 0 Gençlerbirliği: 2 (İlk Yarı)

4. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Murat Paluli 'nin ceza sahası içine yaptığı ortaya Tripic kafa vuruşu yaptı ancak top kaleci Ertaç'ta kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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