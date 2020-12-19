Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

19.12.2020 14:26
Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, Hatayspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

14. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında, Cherif'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Guilherme yerden şutunu attı, kaleci Munir topu uzanarak kurtardı.

24. dakikada sol taraftan serbest vuruş kullanan Göztepe'de, Guilherme'nin ceza sahasına yaptığı ortada Alpaslan Öztürk kafa vuruşuyla topu kaleye yönlendirdi ancak top üst direkten oyun alınana döndü. Topu önünde bulan Cherif bir kafa vuruşu daha yapsa da top kaleci Munir'in müdahalesiyle beraber bir kez daha direkten döndü. Pozisyonun devamında Hatayspor savunması topu uzaklaştırdı.

33. dakikada Hatayspor'da Popov sağ kanattan ortaladı, ceza sahası içinde altı pas üzerinde bulunan Diouf, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleye doğru yönlendirse de top sağ kale direğinin dibinden az farkla auta çıktı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Candaş Elbil xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Gassama xx, Alpaslan Öztürk xx, Titi xx, Burekovic xx, Yalçın Kayan xx, Soner Aydoğdu xx, Guilherme xx, Halil Akbunar xx, Tripic xx, Cherif xx

Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Atınç Nukan, Kubilay Sönmez, Mossoro, Obinna, Efe Binici, Ideye, Burak Süleyman, Napoleoni

Teknik Direktör: İlhan Palut

Hatayspor: Munir xx, Popov xx, Pablo xx, Billong xx, Katranis xx, Ribeiro xx, Aabid xx, Traore xx, Akintola xx, Boupendza xx, Diouf xx

Yedekler: Yavuz Boyar, Akın Alkan, Soner Örnek, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Burak Çamoğlu, Isaac, Selim Ilgaz, Abdurrahman Canlı, Mirkan Aydın,

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Sarı Kart: Billong (Hatayspor)

-İHA-

Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Alpaslan Öztürk, Hatayspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Göztepe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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