Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

05.12.2020 14:24
Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Lopes çizgiye inerek topu ceza sahası içine çevirdi. Ceza sahası içinde bulunan Campanharo topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.

73. dakikada Aziz Behich'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Henrique, yerden plase vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 0-1

86. dakikada Göztepe'de sol kanattan ceza sahası içine giren Halil Akbunar topu kale önüne çevirdi. Ceza sahası içinde bekleyen Soner Aydoğdu meşin yuvarlağa dokunarak ağlara gönderdi. 1-1

89. dakikada Berkan Emir'le sol taraftan korner kullanan Göztepe'de, Titi ceza sahası içinde topu indirerek şutunu attı ancak top Kayserispor defansına çarptı. Pozisyonun devamında Halil Akbunar şut atsa da top karambolde kaldı, daha sonrada Kayserispor defansı topu uzaklaştırdı.

Stat: Gürsel Aksel Stadyumu

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Sönmez xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Mihojevic xx, Titi xx, Berkan Emir xx, Yalçın Kayan xx (Mossoro dk. 57 x), Soner Aydoğdu xxx, Guilherme x (Tripic dk. 76 x), Obinna x (Napoleoni dk. 57 x), Halil Akbunar xx, Cherif x

Yedekler: Megyeri, Alpaslan Öztürk, Kubilay Sönmez, Metin Yıldırım, Burak Süleyman, Burekovic

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kayserispor: İsmail Çipe xx, Lopes xx, Sapunaru xx, Kolovetsios xx, Aziz Eraltay xx, Campanharo xx, Attamah xx, Henrique xxx (Manzala dk. 79 x), Kvrzic xx, Lennon x, İlhan Parlak x (Fernandes dk. 64 x)

Yedekler: Doğan Alemdar, Oğuzhan Çapar, Hüseyin Acar, Muğdat Çelik, Emre Demir, Adem Doğan, Barış Doğan, Ackah

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Henrique (dk. 73) (Kayserispor), Soner Aydoğdu (dk. 86) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Yalçın Kayan, Berkan Emir (Göztepe), Kolovetsios, Lennon (Kayserispor) - İZMİR

Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, İrfan Can Kahveci, Kayserispor, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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