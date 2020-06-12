Süper Lig: Göztepe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Göztepe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, Trabzonspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) 3. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında topla birlikte ceza sahası içine giren Novak, Alpaslan Öztürk'ü geçerek şutunu çekti. Pozisyonun devamında kaleci Beto, topu kornere çeldi. 5. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda Beto topu kornere çeldi. 16. dakikada sağ kanattan Pereira'nın ortasında ceza sahasında Nwakaeme, topu kafayla ağlara gönderdi. 0-1 34. dakikada Sörloth'un pasıyla savunma arkasına sarkan Ekuban, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Beto gole geçit vermedi. 41. dakikada orta alanda gelişen pozisyonda Castro'ya müdahalede bulunan Guilherme, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. STAT: GÖZTEPE GÜRSEL AKSEL Hakemler: Zorbay Küçük xx, Hakan Yemişken xx, Kamil Çetin xx Göztepe: Beto xx, Murat Paluli xx, Alpaslan Öztürk xx, Titi xx, Berkan Emir xx, Castro xx, Soner Aydoğdu xx, Napoleoni x (Poko dk. 37 xx), Halil Akbunar xx, Serdar Gürler xx, Jerome xx Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Borges, Mossoro, Gassama, Wallace Reis, Deniz Kadah, Wilzeck, Tripic, Arınç Nukan Teknik Direktör: İlhan Palut Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Costa xx, Campi xx, Novak xx, Guilherme x, Abdulkadir Parmak xx, Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Sörloth xx Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ndiaye, Doğan Erdoğan, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Taha Tunç, Koray Kılınç, Serkan Asan Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir Gol: Ekuban (dk. 16) (Trabzonspor) Kırmızı kart: Guilherme (dk. 41) (Trabzonspor) (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi

Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!

"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı

Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı

Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur