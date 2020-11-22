Süper Lig: Göztepe: 1 Ankaragücü: 0 (İlk Yarı)

38. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyonda karambolde kalan topta kaleci İrfan Can boşa çıktı, Atila Turan'ın ceza sahası içine pasında Saba boş kaleye vurdu ancak Titi sağ ayağıyla topu kale çizgisinin üzerinden çıkardı.

4. dakikada orta alandan atılan ara pasla ceza sahası dışında kaleciyle karşı karşıya kalan Saba'nın şutunda top kaleci İrfan Can 'da kaldı.

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