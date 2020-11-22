Süper Lig: Göztepe: 1 Ankaragücü: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, Ankaragücü'nü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
4. dakikada orta alandan atılan ara pasla ceza sahası dışında kaleciyle karşı karşıya kalan Saba'nın şutunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.
10. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde havalanan topu Guilherme kafayla kalenin önüne yönlendirdi, topa yükselen Cherif, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kalecinin üstünden aşırtarak ağlarla buluşturdu. 1-0
25. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gerçekleşen pozisyonda Murat Paluli, Endri Çekici'yi düşürdü. Hakem Fırat Aydınus, VAR'a giderek penaltı kararı verdi.
30. dakikada Ankaragücü'nün kazandığı penaltı atışında beyaz noktanın başına geçen Endri Çekici, topu kalenin üstünden auta attı.
37. dakikada sağ kanattan yaklaşık 70 metre top sürerek çizgiye inen Saba, ceza sahasına ortaladı, topa gelişine vuran Bolingi'nin şutunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.
38. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyonda karambolde kalan topta kaleci İrfan Can boşa çıktı, Atila Turan'ın ceza sahası içine pasında Saba boş kaleye vurdu ancak Titi sağ ayağıyla topu kale çizgisinin üzerinden çıkardı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Candaş Elbil xx,
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Titi xx, Mihojevic xx, Berkan Emir xx, Yalçın Kayan xx, Soner Aydoğdu xx, Guilherme xx, Halil Akbunar xx, Tripic xx, Cherif xxx
Yedekler: Arda Özçimen, Megyeri, Kubilay Sönmez, Gassama, Atınç Nukan, Nwobodo, Burekovic, Efe Binici, Napoleoni
Teknik Sorumlu: İlhan Palut
Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Sarlija xx, Pazdan xx, Atila Turan xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Lukasik xx, Endri Çekici x, Saba xx, Paintsil xx, Bolingi xx
Yedekler: Korcan Çelikay, Erdi Dikmen, Orkan Çınar, Diousse, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Alper Potuk, Borven, Voca, Emre Güral
Teknik Sorumlu: Fuat Çapa
Gol: Cherif (dk. 10) (Göztepe)
Sarı kartlar: Kitsiou (Ankaragücü), Berkan Emir (Göztepe) - İZMİR
- Kaynak: İHA
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