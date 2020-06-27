Süper Lig: Göztepe: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika

45+3. dakikada Alanyaspor Efecan Karaca ile kontra atağa çıktı. Ceza sahası içine giren Efecan'ın verdiği pasla topla buluşan Cisse, meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-2

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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