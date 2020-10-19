Süper Lig: Göztepe: 1 Fenerbahçe: 2 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Göztepe: 1 Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

19.10.2020 00:58
Süper Lig: Göztepe: 1 Fenerbahçe: 2 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol kanattan yüklenen Caner Erkin'in ortasında ceza sahası içinde Atınç Nukan ters bir dokunuş yapsa da top kaleci İrfan Can'da kaldı.

24. dakikada sol kanattan ceza sahası için giren Ozan Tufan, ceza sahasına orta yaparken Göztepeli Poko topu eliyle kesti. Mücadelenin hakemi VAR yardımıyla penaltı kararı verdi.

27. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Sosa, topu kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 0-1

33. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Tripic, Serdar Aziz'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi penaltı kararı verdi.

34. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Guilherme, topu kalenin sağından ağlara gönderdi. 1-1

36. dakikada orta alandan atak yapan Fenerbahçe'de ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan şut atan Valencia'nın pozisyonunda kaleci İrfan Can topu güçlükle uzaklaştırdı.

43. dakikada Caner Erkin'le sağ taraftan korner kullanan Fenerbahçe'de ceza sahası içinde topa yükselen Serdar Aziz, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Serkan Çimen xx

Göztepe: İrfan Can xx, Murat Paluli xx, Atınç Nukan xx, Mihojevic xx, Berkan Emir xx, Poko x, Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Guilherme xx, Tripic xx, Ideye x

Yedekler: Megyeri, Titi, Kubilay Sönmez, Ndiaye, Mossoro, Gassama, Nwobodo, Burak Süleyman, Burekovic, Efe Binici

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Nazım Sangare xx, Tisserand xx, Serdar Aziz xx, Caner Erkin xx, Gustavo xx, Ozan Tufan xx, Sosa xx, Pelkas xx, Valencia xx, Samatta x

Yedekler: Harun Tekin, Tolga Ciğerci, Mert Hakan Yandaş, Cisse, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Thiam, Sinan Gümüş, Novak, Ademi

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Sosa (dk. 26 pen.), Serdar Aziz (dk. 43) (Fenerbahçe) Guilherme (dk. 34 pen.) (Göztepe)

Sarı Kart: Gustavo (Fenerbahçe) - İZMİR

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, İrfan Can, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Göztepe: 1 Fenerbahçe: 2 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

KKTC'de seçimleri Ersin Tatar'ın kazanması Yunanistan'ı rahatsız etti Sağlık Bakanı Koca, Taksim'deki insan seline isyan etti: Bu kalabalığa giren hasta çıkar Komşular arasındaki duvar meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı "Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım" diyen ünlü anketçi Adil Gür, KKTC seçiminde fena çuvalladı Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi UBP'nin adayı Ersin Tatar göğüsledi İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur
Azerbaycan karşısında yıkıma uğrayan Paşinyan, yine Türkiye'ye sataştı boyundan büyük laflar etti Azerbaycan karşısında yıkıma uğrayan Paşinyan, yine Türkiye'ye sataştı boyundan büyük laflar etti         
00:10
KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı         
23:16
Masterchef Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu         
20:36
Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye S-400'lerle F-16'larımızı vuracak Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye S-400'lerle F-16'larımızı vuracak         
18:42
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti         
13:17
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti         
02:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 02:32:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Göztepe: 1 Fenerbahçe: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei