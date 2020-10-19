Süper Lig: Göztepe: 1 Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol kanattan yüklenen Caner Erkin'in ortasında ceza sahası içinde Atınç Nukan ters bir dokunuş yapsa da top kaleci İrfan Can'da kaldı.

24. dakikada sol kanattan ceza sahası için giren Ozan Tufan, ceza sahasına orta yaparken Göztepeli Poko topu eliyle kesti. Mücadelenin hakemi VAR yardımıyla penaltı kararı verdi.

27. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Sosa, topu kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 0-1

33. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Tripic, Serdar Aziz'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi penaltı kararı verdi.

34. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Guilherme, topu kalenin sağından ağlara gönderdi. 1-1

36. dakikada orta alandan atak yapan Fenerbahçe'de ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan şut atan Valencia'nın pozisyonunda kaleci İrfan Can topu güçlükle uzaklaştırdı.

43. dakikada Caner Erkin'le sağ taraftan korner kullanan Fenerbahçe'de ceza sahası içinde topa yükselen Serdar Aziz, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Serkan Çimen xx

Göztepe: İrfan Can xx, Murat Paluli xx, Atınç Nukan xx, Mihojevic xx, Berkan Emir xx, Poko x, Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Guilherme xx, Tripic xx, Ideye x

Yedekler: Megyeri, Titi, Kubilay Sönmez, Ndiaye, Mossoro, Gassama, Nwobodo, Burak Süleyman, Burekovic, Efe Binici

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Nazım Sangare xx, Tisserand xx, Serdar Aziz xx, Caner Erkin xx, Gustavo xx, Ozan Tufan xx, Sosa xx, Pelkas xx, Valencia xx, Samatta x

Yedekler: Harun Tekin, Tolga Ciğerci, Mert Hakan Yandaş, Cisse, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Thiam, Sinan Gümüş, Novak, Ademi

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Sosa (dk. 26 pen.), Serdar Aziz (dk. 43) (Fenerbahçe) Guilherme (dk. 34 pen.) (Göztepe)

Sarı Kart: Gustavo (Fenerbahçe) - İZMİR