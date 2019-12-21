Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, Galatasaray'ı ağırlıyor.

Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelede 30 dakikası 1-1 eşitlikle geçildi. - İZMİR

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:34 Kaynak: İHA
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