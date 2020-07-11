Süper Lig: Göztepe: 1 - Gençlerbirliği: 3 (Maç Sonucu) - Son Dakika

60. dakikada ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan şansını deneyen Tripic'in şutunda top Gençlerbirliği savunmasından kornere çıktı. Kornerden gelen topta Napoleoni şut attı ancak kaleci Ertaç topu kurtardı.

54. dakikada Murat Paluli'nin sağdan yaptığı ortaya arka direkte kafa vuruşu yapan Tripic'in pozisyonunda kaleci Ertaç topun sahibi oldu.

4. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Murat Paluli 'nin ceza sahası içine yaptığı ortaya Tripic kafa vuruşu yaptı ancak top kaleci Ertaç'ta kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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