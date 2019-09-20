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Süper Lig: Göztepe: 1 - İttifak Holding Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

1 saat önce

Süper Lig'de 5. haftanın açılış karşılaşmasında Göztepe sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.

Süper Lig: Göztepe: 1 - İttifak Holding Konyaspor: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'de 5. haftanın açılış karşılaşmasında Göztepe sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. İzmir ekibi rakibini tek golle geçerek sezonun ilk galibiyetini aldı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Poko'nun Jevtovic'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Özgür Yankaya, Poko'ya sarı kart gösterdi. VAR odasından gelen uyarının ardından saha kenarındaki VAR noktasından pozisyonu izleyen Yankaya, Poko'ya kırmızı kart gösterdi.


66. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Serdar direkt kaleyi düşündü, meşin yuvarlak üstten auta gitti.


76. dakikada Halil'in ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından hakem Göztepe lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Alpaslan fileleri havalandırarak Göztepe'nin bu sezon ilk golünü kaydetti. 1-0


87. dakikada Hadziahmetovic serbest vuruşta kaleyi yokladı, iyi yer tutan Beto topun hakimi oldu.


Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Metin xx, Abdullah Bora Özkara xx


Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Alpaslan xx, Titi xx, Berkan xx, Poko xx, Soner xx, Mossoro xx, Napoleoni xx (Castro dk. 53 x), Serdar xx (Reis dk. 82 x), Jerome xx (Halil dk. 74 x)


Yedekler: Göktuğ, Sanneh, Eren, Ege, Yasin, Batuhan, Leo


Teknik Direktör: Tamer Tuna


İttifak Holding Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx (Mücahit Can dk. 72 x), Ali xx (Daci dk. 86 ?), Anicic xx, Alper xx, Jevtovic xx (Hadziahmetovic dk. 62 x), Jonsson xx, Miya xx, Ömer xx, Milosevic xx, Bajic xx


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Volkan, Selim, Shengelia, Ali, Ferhat


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Gol: Alpaslan (dk. 76 pen.) (Göztepe)


Kırmızı kart: Poko (dk. 51) (Göztepe)


Sarı kartlar: Beto (Göztepe), Miya, Hadziahmetovic, Anicic (İttifak Holding Konyaspor) - İZMİR

İttifak Holding, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:36 Kaynak: İHA
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