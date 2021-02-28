Süper Lig: Göztepe: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada ceza sahası dışında Obinna'nın ayağından aştığı topu kayarak almak isteyen Aytaç Kara'nın müdahalesi şuta dönüştü. Kaleci İrfan Can soluna giden meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.
50. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği sert şutta top kaleci İrfan'ın müdahalesiyle direğe çarpıp oyun alanına döndü.
67. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan içeriye yaptığı ortada kaleye giden topu kaleci Ertuğrul son anda kornere çeldi.
84. dakikada orta sahada gelişen Kasımpaşa atağında topa eliyle dokunan Berkan Emir, hakem Suat Arslanboğa tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Samet Çavuş xx, Bahtiyar Birinci xx
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Alpaslan Erdem xx, Atınç Nukan xx, Berkan Emir xx, Obinna Nwobodo xx, Soner Aydoğdu xx (Anderson Esiti dk. 62 x), Fousseni Diabete xx (Peter Zulj dk. 46 xx), Halil Akbunar xxx (Dzenan Burekovic dk. 86 ?), Cherif Ndiaye xx, Adis Jahovic xx (Brown Ideye dk. 77 x)
Yedekler: Balazs Megyeri, Marko Mihojevic, Titi, Lamine Gassama, Kubilay Sönmez, Stefano Napoleoni
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Florent Hadergonaj xx, Derrick Luckassen ?, Tomas Brecka xx, Oussama Haddadi xx, Kristijan Bistrovic xx (Daniel Drinkwater dk. 57 x), Aytaç Kara xx, Loret Sadiku xx, Yusuf Erdoğan xx (Gilbert Koomson dk. 67 x), Haris Hajradinovic xx, Kevin Varga x (Anıl Koç dk. 78 x)
Yedekler: Ramazan, Dusko Tosic, Mehmet Feyzi Yıldırım, Berk Çetin, Doğucan Haspolat, Hasan Emre Yeşilyurt, Furkan Külekçi
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Gol: Cherif Ndiaye (dk. 26) (Göztepe)
Kırmızı kartlar: Derrick Luckassen (dk. 15) (Kasımpaşa), Berkan Emir (dk. 84) (Göztepe)
Sarı kartlar: Soner Aydoğdu (Göztepe), Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)
-İHA-
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig: Göztepe: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor