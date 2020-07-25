Süper Lig: Göztepe: 1 Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası dışı sol çaprazından Tripic'in şutukalenin sağından auta çıktı.
29. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Tripic, Barış Yardımcı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı kararı verdi.
31. dakikada kazanılan penaltı atışında topu başına geçen Napoleoni, meşin yuvarlağı kalenin solundan ağlarla buluşturdu. 1-0
42. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda kaleci Göktuğ Bakırbaş meşin yuvarlağı kornere çeldi.
44. dakikada ceza sahası sol çaprazından Emre Kılınç'ın vuruşunda kaleci Göktuğ Bakırbaş topu oyun alanına doğru uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Göztepe defansı meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Stat: Göztepe Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Şansalan xx, Mehmet Metin xx, Hakan Yemişken xx
Göztepe: Göktuğ Bakırbaş xx, Murat Paluli xx, Yalçın Kayan xx, Atınç Nukan xx, Berkan Emir xx, Borges xx, Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Mossoro xx, Tripic xx, Napoleoni xxx
Yedekler: Eren Bilen, Titi, Gassama, Wallace, Castro, Atakan Keskin, Metin Yıldırım, Efe Binici, Ege Özkayımoğlu
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sivasspor: Samassa xx, Barış Yardımcı x, Appindangoye xx, Caner Osmanpaşa x, Uğur Çiftçi xx, Cofie xx, Mert Hakan Yandaş xx, Hakan Arslan xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Emre Kılınç xx, Kone xx
Yedekler: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Papp, Camara, Fatih Aksoy, Ziya Erdal, Yasin Öztekin, Djerlek, Fernando, Skuletic
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Napoleoni (dk. 31 pen.) (Göztepe)
Sarı kart: Barış Yardımcı (Sivasspor) - İZMİR