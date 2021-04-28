Süper Lig: Göztepe: 1 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sağ taraftan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Halil Akbunar, ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Kerim Alıcı'nın kafa vuruşunda top yan direğe çarparak auta gitti.

13. dakikada orta sahada topla buluşan Nwakaeme, ceza sahası önüne kadar gelerek sert bir şut çekti ancak kaleci İrfan Can Eğribayat bu pozisyonda iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

27. dakikada orta alandan yüklenen Trabzonspor'da Nwakaeme'nin ara pasıyla sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Ekuban vuruşunu yaptı ancak bu pozisyonda İrfan Can Eğribayat açıyı kapatarak topu kornere gönderdi.

28. dakikada sağ kanattan atak yapan Göztepe'de Halil Akbunar ceza sahasına ortaladı, arka direkte topa yükselen Ndiaye kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

29. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de Soner Aydoğdu'nun ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, Uğurcan Çakır'ın sağından vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada orta sahada topu kapan Diabate'nin ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Jahovic, ceza sahasına girer girmez yerden vurdu ve topu filelere göndermeyi başardı. 1-0

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Esat Sancaktar xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xxx, Gassama xxx, Kerim Alıcı xx, Atınç Nukan xxx, Berkan Emir xxx, Obinna xx, Soner Aydoğdu xxx, Halil Akbunar xxx, Diabate xxx, Ndiaye xx, Jahovic xxx

Yedekler: Arda Özçimen, Alpaslan Öztürk, Kubilay Sönmez, Tripic, Ideye, Yalçın Kayan, Zulj, Esiti, Murat Paluli, Beykan Şimşek

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Hosseini xx, Hugo xx, Marlon xx, Berat Özdemir xx, Baker xx, Bakasetas xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Djaniny xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Afobe

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Jahovic (dk. 45+1) (Göztepe)

Sarı kartlar: Nwakaeme (Trabzonspor), Kerim Alıcı, Diabate (Göztepe) - İZMİR