Süper Lig: Göztepe: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Göztepe: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Göztepe: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, yeni stadında karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Süper Lig: Göztepe: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, yeni stadında karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


60. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Jerome'un vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.


70. dakikada ceza sahası dışından Napoleoni'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.


80. dakikada Castro'nun sağ kanattan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Serdar Gürler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarıya gitti.


84. dakikada savunmaya yaptığı baskıyla Titi'den topu kapan Burak Yılmaz'ın ceza sahası içinde vuruşunda kaleci Beto topu kurtardı.


90+2. dakikada ceza sahasını içine atılan topu alan Burak Yılmaz'ın şutunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kurtardı.


Stat: Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi


Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Esat Sancaktar xx, Serkan Ok xx


Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Borges xx, Titi xx, Berkan Emir xx, Soner Aydoğdu xx (Alpaslan Öztürk dk. 90 ?), Castro xx, Serdar Gürler xxx, Halil Akbunar xxx, Napoleoni xx (Yalçın Kayan dk. 77 x), Jerome xx (Wilzeck dk. 88 ?)


Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Leo, Poko, Mossoro, Deniz Kadah, Ege Özkayımoğlu


Teknik Direktör: İlhan Palut


Beşiktaş: Karius xx, Douglas x (Gökhan Gönül dk. 58 x), Vida x, Ruiz x, Rıdvan Yılmaz x, Atiba xx, Necip Uysal x, Boyd x (Caner Erkin dk. 68 x), N'Koudou x, Diaby x (Umut Nayir dk. 88 ?), Burak Yılmaz x


Yedekler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Roco, Oğuzhan Özyakup, Kartal Yılmaz, Güven Yalçın, İlkay İşler


Teknik Sorumlu: Şenol Fidan


Sarı kartlar: Castro, Soner Aydoğdu, Jerome (Göztepe), Atiba, N'Koudou, Necip Uysal, Vida (Beşiktaş)


Goller: Halil Akbunar (dk. 25), Borges (dk. 45+2) (Göztepe), Burak Yılmaz (dk.38 pen.) (Beşiktaş) - İZMİR

Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:07 Kaynak: İHA
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