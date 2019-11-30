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Son Dakika Spor Süper Lig: Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 2 (Maç Sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 2 (Maç Sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

Süper Lig: Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 2 (Maç Sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)


54. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil'in ceza sahası içine çevirdiği topu Kaleci Altay kurtardı.


57. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Alpaslan'ın vuruşunu Kaleci Altay kurtardı.


58. dakikada penaltı pozisyonunda atağa hızlı çıkan Fenerbahçe'de Moses topu ağlara gönderse de top gol değeri kazanmazken, Hakem Abdülkadir Bitigen VAR incelemesi sonucu penaltı atışının tekrarlanmasına karar verdi.


63. dakikada tekrarlanan penaltı vuruşunda topun başına geçen Alpaslan bu kez topu ağlarla buluşturdu. 2-1


67. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Jerome'un şutu kalenin sağında az farkla auta çıktı.


68. dakikada ceza sahasına atılan topta Vedat Muriç'in pasında topla buluşan Rodrigues topu ağlarla buluşturdu. 2-2


87. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa yükselen Ozan'ın kafa vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına döndü.


90. dakikada kullanılan serbest vuruşta Vedat Muriç'in kafa vuruşu auta çıktı.


90+3. dakikada kullanılan serbest vuruşta Serdar kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.


Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Serkan Ok xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx


Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Titi xx, Alpaslan xx, Berkan xx, Castro xxx, Soner xx, Napoleoni x (Mossoro dk. 80 ?), Halil xx, Serdar xxx (Yasin dk. 90+6 ?), Jerome x (Deniz dk. 90 ?)


Yedekler: Göktuğ, Atınç, Leo, Reis, Borges, Yalçın, Eren


Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan


Fenerbahçe: Altay xx, Ozan xx, Serdar xxx, Zanka x (Vedat Muriç dk. 64 xxx), Dirar xx, Gustavo x, Emre x (Jailson dk. 75 xx), Deniz x (Ferdi dk. 82 ?), Moses xx, Rodrigues xxx, Kruse x


Yedekler: Harun, Tolgay, Tolga, Sadık, Alper


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Castro (dk. 7), Alpaslan (dk. 63 pen.) (Göztepe), Serdar (dk. 44), Rodrigues (dk. 68) (Fenerbahçe)


Kırmızı Kart: Gustavo (dk. 90+1) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Emre, Dirar, Altay, Deniz, Serdar, Jailson (Fenerbahçe), Gassama (Göztepe) - İZMİR

Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:03 Kaynak: İHA
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