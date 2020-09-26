Göztepe, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

Göztepe, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Göztepe, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı, System.String[]

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Tripic'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Halik Akbunar, topu kaleci Günay'ın üstüne gönderdi.

7. dakikada sağ kanattan yüklenen Gaziantep FK'da topla birlikte ceza sahası içine giren Güray Vural, topu kale önüne çevirdi. Muhammet Demir tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

32. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de Yalçın Kayan'ın pasıyla ceza yayında toplan buluşan Tripic, topa sert vurdu ancak meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanını terk etti.

36. dakikada sol taraftan atak yapan Göztepe'de Berkan Emir'in sol kanattan ortaladı. Ceza sahası içinden seken topa Murat Paluli arka direkte dokundu ancak top yan ağlarda kaldı.

45+3. dakikada Maxim'in ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Güray Vural, topa sert bir vuruş yapsa da meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

50. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar'ın ceza sahası içine yaptığı ortada Tripic, kafa vuruşuyla arka direkte topu kale önüne çevirdi. Defanstan sıyrılan Soner Aydoğdu düz bir vuruşla toplu ağlara gönderdi. 1-1

61. dakikada Gaziantep FK ceza sahası içinde yaşanan karambolde Mossoro topu kale önüne çevirdi. Brown Ideye tek dokunuşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

75. dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Kenan Özer ceza sahası dışından şu attı ancak top defansa çarparak kornere çıktı.

89. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Maxim, Alpaslan Öztürk'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi.

90. dakikada topun başına geçen Maxim, topu ağlara gönderdi. 2-2

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yasin Kol xx, Mustafa Sönmez xx, Murat Şener xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Atınç Nukan xx, Alpaslan Öztürk x, Berkan Emir xx, Yalçın Kayan x (Ndiaye 90+1 ?), Soner Aydoğdu xxx, Mossoro xx (Kubilay Sönmez dk. 77 x), Halil Akbunar xx, Tripic xx (Burekovic dk. 88 ?), Ideye xxx

Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Titi, Gassama, Hakan Çinemre, Burak Süleyman, Efe Binici

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Olkowski x (Oğuz Ceylan dk. 85 ?), Djilobodji x, Kana-Bıyık xx, Tosca xx, Morais xx, Güray Vural xx(Kozulj dk. 72 x), Jefferson xx(Sousa dk. 90+2), Maxim xxx, Andre x (Enver Cenk Şahin dk. 72 x), Muhammet Demir xxx(Kenan Özer dk. 72 x)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Mehmet Erden Uğurlu, Abdul-Aziz, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Muhammet Demir (dk. 7), Maxim (dk. 90 pen.) (Gaziantep FK), Soner Aydoğdu (dk. 50), Ideye (dk. 61) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Göztepe) Olkowski (Gaziantep FK)

(Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten/İHA)

Göztepe, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı
Göztepe, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı
Göztepe, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı
Göztepe, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı
Göztepe, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı
Göztepe, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı
Göztepe, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı
Göztepe, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı
Göztepe, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı
Göztepe, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı
Göztepe, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı
Göztepe, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı
Göztepe, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı
Göztepe, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı
Göztepe, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı
Göztepe, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı
Göztepe, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı
Göztepe, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı
Göztepe, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig, Soner Aydoğdu, Gaziantep, Göztepe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 18:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika Spor

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