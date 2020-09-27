Süper Lig: Göztepe: 2 Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar'ın ceza sahası içine yaptığı ortada Tripic, kafa vuruşuyla arka direkte topu kale önüne çevirdi. Defanstan sıyrılan Soner Aydoğdu düz bir vuruşla toplu ağlara gönderdi. 1-1
61. dakikada Gaziantep FK ceza sahası içinde yaşanan karambolde Mossoro topu kale önüne çevirdi. Brown Ideye tek dokunuşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1
75. dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Kenan Özer ceza sahası dışından şu attı ancak top defansa çarparak kornere çıktı.
89. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Maxim, Alpaslan Öztürk'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi.
90. dakikada topun başına geçen Maxim, topu ağlara gönderdi. 2-2
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Yasin Kol xx, Mustafa Sönmez xx, Murat Şener xx
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Atınç Nukan xx, Alpaslan Öztürk x, Berkan Emir xx, Yalçın Kayan x (Ndiaye 90+1 ?), Soner Aydoğdu xxx, Mossoro xx (Kubilay Sönmez dk. 77 x), Halil Akbunar xx, Tripic xx (Burekovic dk. 88 ?), Ideye xxx
Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Titi, Gassama, Hakan Çinemre, Burak Süleyman, Efe Binici
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Olkowski x (Oğuz Ceylan dk. 85 ?), Djilobodji x, Kana-Bıyık xx, Tosca xx, Morais xx, Güray Vural xx(Kozulj dk. 72 x), Jefferson xx(Sousa dk. 90+2), Maxim xxx, Andre x (Enver Cenk Şahin dk. 72 x), Muhammet Demir xxx(Kenan Özer dk. 72 x)
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Mehmet Erden Uğurlu, Abdul-Aziz, Furkan Soyalp
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Muhammet Demir (dk. 7), Maxim (dk. 90 pen.) (Gaziantep FK), Soner Aydoğdu (dk. 50), Ideye (dk. 61) (Göztepe)
Sarı Kartlar: Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Göztepe) Olkowski (Gaziantep FK) - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA
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