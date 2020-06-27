Süper Lig: Göztepe: 3 Alanyaspor: 3 (Maç Sonucu)

77. dakikada Onur Bulut , ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan topa vurdu. Kaleci Beto topun sahibi oldu.

69. dakikada Serdar Gürler 'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen Castro, kafa vuruşu yapsa da meşin yuvarlak kalenin yanında auta çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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