Süper Lig: Göztepe: 3 Alanyaspor: 3 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
49. dakikada sol taraftan serbest vuruş kullanan Göztepe'de Berkan Emir'in ortasına ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Alpaslan Öztürk, topu ağlarla buluşturdu. 2-2
62. dakikada sağ kanattan kontra atak yapan Göztepe'de Deniz Kadah'ın pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Tripic, topa gelişine vurdu ancak top kalenin üstünden auta çıktı.
64. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Efecan Karaca, Cisse'ye yerden pas attı. Kale önünde topla buluşan Cisse, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-3
69. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen Castro, kafa vuruşu yapsa da meşin yuvarlak kalenin yanında auta çıktı.
71. dakikada atağa çıkan Alanyaspor'da Juan Fran'ın sağ kanattan ortaladı. Ceza sahası çizgisinin içinde topla buluşan Efecan Karaca şutunu attı ancak top üst direkten oyun alanına döndü.
77. dakikada Onur Bulut, ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan topa vurdu. Kaleci Beto topun sahibi oldu.
89. dakikada Castro'nun içeri çevirdiği topu önünde bulan Napoleoni, düz bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 3-3
Stat: Göztepe Gürsel Aksel
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx
Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Alpaslan Öztürk xx, Titi xx, Berkan Emir xx, Borges xx, Soner Aydoğdu x (Halil Akbunar dk. 75 x), Mossoro xx (Castro dk. 68 xx), Tripic xx (Napoleoni dk. 68 xxx), Serdar Gürler xx, Wilzeck x (Deniz Kadah dk. 59 xx)
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Kerem Atakan, Poko, Yalçın Kayan, Atınç Nukan, Murat Paluli
Teknik Direktör: İlhan Palut
Alanyaspor: Marafona xx, Juan Fran xx, Tzavellas xx, Caulker x, Kaan Kanak xx, Ceyhun Gülselam xx, Salih Uçan xx (Musa Çağıran dk. 81 ?), Efecan Karaca xxx, Bakasetas xx, Fernandes x (Campos dk. 46 x (Onur Bulut dk. 71 x), Cisse xxx (Mustafa Pektemek dk. 90+4 ?)
Yedekler: Eray Birniçan, Baiano, Welinton, Lokman Gör, Umut Güneş, Emircan Altıntaş
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Efecan Karaca (dk.4), Cisse (dk. 45+3 ve dk. 63) (Alanyaspor), Serdar Gürler (dk. 11), Alpaslan Öztürk (dk. 49), Napoleoni (dk. 89) (Göztepe)
Sarı Kartlar: Borges, Alpaslan Öztürk, Titi (Göztepe) Caulker, Juan Fran (Alanyaspor) - İZMİR