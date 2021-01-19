Süper Lig: Göztepe: 3 - Gençlerbirliği: 0 (ilk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Göztepe: 3 - Gençlerbirliği: 0 (ilk yarı)

19.01.2021 17:17
Süper Lig: Göztepe: 3 - Gençlerbirliği: 0 (ilk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe-Gençlerbirliği karşılaşması oynanıyor.

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe- Gençlerbirliği karşılaşması oynanıyor. Mücadelenin ilk yarısı Göztepe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

9. dakikada Berkan Emir'in ortasında Soner Aydoğdu ceza sahası içinde topla buluştu, Soner Aydoğdu'nun vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

13. dakikada Polomat'nın pasında İlker'in ceza sahasından şutu kalenin yanından az farkla auta gitti.

25. dakikada Berkan Emir'in soldan ortasında Peter Zulj, topu kafayla ağlara gönderdi. 1-0

36. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Halil Akbunar, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Kristoffer Nordfeldt golü engelledi.

45. dakikada Halil Akbunar'ın sol taraftan yaptığı ortaya kayarak vuran Cherif Ndiaye, topu ağlarla buluşturdu. 2-0

45+2. dakikada ceza yayı üzerinde rakibinden topu kapan Halil Akbunar, kaleciyi de geçerek golünü attı. 3-0

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Burak Şeker xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Murat Ergin Gözütok xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Marko Mihojevic xx, Titi xx, Berkan Emir xx, Murat Paluli xx, Soner Aydoğdu xx, Peter Zulj xx, Obinna Nwobodo xx, Halil Akbunar xx, Cherif Ndiaye xx, Zlatko Tripic xx

Yedekler: Balazs Megyeri, Kerim Alıcı, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Kubilay Sönmez, Yalçın Kayan, Batuhan Kırdaroğlu, Beykan Şimşek, Brown Ideye, Stefano Napoleoni

Teknik Sorumlu: Yasin Güleryüz

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt xx, Mattias Johansson xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Diego Angelo xx, Zargo Toure xx, Pierre Yves Polomat xx, Soner Dikmen xx, Robert Piris xx, Murat Yıldırım xx, İlker Karakaş xx, Gökhan Altıparmak xx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Kadir Kıra, Ömürcan Artan, Abdullah Şahindere, Dominik Furman, Rahmetullah Berişbek, Mustafa Seyhan, Kağan Özkan, Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Peter Zulj (dk. 25), Cherif Ndiaye (dk. 45), Halil Akbunar (dk. 45+2) (Göztepe)

Sarı kartlar: Titi (Göztepe), Murat Yıldırım, Robert Piris (Gençlerbirliği)

(Ali Gözeten - Salih Yılmazsoy/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Soner Aydoğdu, Göztepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Göztepe: 3 - Gençlerbirliği: 0 (ilk yarı) - Son Dakika


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