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Süper Lig: Göztepe: 3 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk yarı)

23 dakika önce

Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk ediyor.

Süper Lig: Göztepe: 3 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Soner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Alpaslan fileleri havalandırdı. 1-0


33. dakikada Jerome ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Serdar fileleri havalandırdı. Ancak hakem Cüneyt Çakır VAR odasından gelen uyarı sonucu pozisyonu izledi ve Serdar'ın topa iki müdahalede bulunduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.


43. dakikada ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruş yapan Soner, ağları sarstı. 2-0


45. dakikada Serdar'ın pasıyla topla buluşan Napoleoni, rakibinde sıyrılıp düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0


Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Aleks Taşçıoğlu xx


Göztepe: Göktuğ xx, Gassama xx, Alpaslan xx, Titi xx, Berkan xx, Poko xx, Soner xx, Mossoro xx, Serdar xx, Napoleoni xx, Jerome xx


Yedekler: Eren, Halil, Yasin,Castro, Kerem, Reis, Leo, Deniz, Murat


Teknik Direktör: Tamer Tuna


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Poulain xx, Abdennour xx, Atilla xx, Djedje xx, Rienstra xx, Hasan xx, Nurettin xx, Ntep xx, Umut xx


Yedekler: Hakan, İsmail, Emirhan, Mert, Bilal, Aksel, Ercan, Ziya, Adryan, Emre


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Alpaslan (dk. 7), Soner (dk. 43), Napoleoni (dk. 45) (Göztepe)


Sarı kartlar: Rienstra, Poulain (Kayserispor) - İZMİR

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:33 Kaynak: İHA
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