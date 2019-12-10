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Süper Lig Haberleri | TFF'den Beşiktaş'a ve kulüplere transfer müjdesi

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kulüplere transfer müjdesi geldi.

Süper Lig Haberleri | TFF'den Beşiktaş'a ve kulüplere transfer müjdesi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kulüplere transfer müjdesi geldi... TFF, dün bir araya gelerek bu sezon için takımların borçlanma limitini yükseltti. Limiti daha önce yüzde 30 olarak belirleyen federasyon, kulüplerin yayın gelirindeki yüzde 13,5'luk kaybı ve artan kur fiyatları nedeniyle borçlanma limitini yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltti.


Bu doğrultuda kulüpler, devre arasında daha rahat transfer gerçekleştirebilecek. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, transfer yapamayacaklarını açıklamış ve "Transferde TFF'nin şu anda bize müsaade etmediğini açıklayan ilk ben olayım.


TFF Lisans Kurulu, bu bütçeyle transfer yapamayacağımızı bize söyledi. Kurul, transfer için elimizdekileri çıkarmamız gerektiğini ve bu şekilde oyuncu alabileceğimizi vurguladı" demişti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:02 
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