Süper Lig: Haftanın programı

Süper Lig'de 5. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Son Dakika

Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği yurt başvuru sonuçları açıklandı

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