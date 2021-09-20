Süper Lig: Haftanın programı

Süper Lig'de 6. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Son Dakika

2006 yılından beri kullanılan sigara bırakma ilacı, kanser yaptığı gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı

Fidye için Faslı iki gaspçı, Ürdünlü genci kaçırdı! Yaptıkları işkenceleri kayda aldılar

Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı

Muslera, koridorda rakip futbolcuyu bekleyip saldırmaya kalkıştı

Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar Çarşamba gününden itibaren 10 derece birden düşecek

Karısını öldüren adam "Beni dövüyordu" dedi, oğlu ise iddiaları yalanladı: Ben annemin gözyaşlarıyla büyüdüm, kendini aklamaya çalışıyor

Kapadokya Ürgüp'te sahneye çıkan Buray'ın 12 bin TL'lik sazı çalındı