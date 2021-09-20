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Süper Lig: Haftanın programı - Son Dakika

Süper Lig: Haftanın programı

20.09.2021 09:07
Süper Lig: Haftanın programı, System.String[]

Süper Lig'de 6. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Süper Lig'de 6. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Çaykur Rizespor- Altay (Çaykur Didi)

20.00 Beşiktaş- Adana Demirspor (Vodafone Park)

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

22 Eylül Çarşamba:

17.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Yukatel Kayserispor- Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

23 Eylül Perşembe:

17.00 İttifak Holding Konyaspor- Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa (Behçeşehir Okulları)

20.00 Fenerbahçe-GZT Giresunspor (Ülker)

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Antalyaspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig: Haftanın programı - Son Dakika Spor


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