Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen'in koronavirüs testi negatif çıktı! - Son Dakika

Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen'in koronavirüs testi negatif çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun önemli hakemlerinden olan Abdulkadir Bitigen'in ikinci kez uygulanan korona virüs test sonucu negatif çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun önemli hakemlerinden olan Abdulkadir Bitigen'in ikinci kez uygulanan korona virüs test sonucu negatif çıktı. TFF tarafından Fenerbahçe- Sivasspor maçına atanan ancak Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasından ötürü görevi iptal edilen ve karantina altına alınan Kayseri Bölgesi hakeminin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:


Daha önce Covid-19 PCR testi sonucu pozitif olarak açıklanan Üst Klasman Hakemimizin 10.07.2020 Cuma günü tekrarlanan test sonucu negatif çıkmış olmasına rağmen normal prosedür gereği 14  günlük izolasyon süresine uygun hareket edilmektedir.


Hakemimizin herhangi bir semptom ve şikayeti bulunmamaktadır. Kendisinin izolasyon süresince gerekli tüm laboratuvar ve radyolojik tetkikleri tekrarlanacak ve tıbbi takibi devam ettirilecektir.


Kamuoyunun bilgilerine sunarız.


TFF Sağlık Kurulu



Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:07 

Son Dakika Spor Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen'in koronavirüs testi negatif çıktı! - Son Dakika Spor
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