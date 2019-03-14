Süper Lig Hakemi Fırat Aydınus Futbol Camiasını Küçük Düşürecek Tutum ve Davranışlarda Bulunması...
59 dakika önce
IHAAW154751-SPO/14-03-2019- Süper Lig hakemi Fırat Aydınus futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 30 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
IHAAW154751-SPO/14-03-2019
- Süper Lig hakemi Fırat Aydınus
futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 30 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. 14.03.2019 15: 47: 51 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:53 Kaynak: İHA
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