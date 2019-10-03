Süper Lig Hakemi Suat Arslanboğa'ya destekler sürüyor

Malatyalı Süper Lig Hakemlerinden Suat Arslanboğa'nın Süper Lig hakemliği sözleşmesinin fesih edilmesine tepkiler sürüyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, TFF'nin Süper Lig Hakemi Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesinin iptal edilmesine sert tepki göstererek, "Malatya'lı hakemimize yapılan hukuksuz olayın takipçisi olacağız" dedi.

Bülent Avşar, yaptığı açıklamada, Malatya'lı profesyonel hakem Suat Arslanboğa'ya karşı yapılan hukuksuz bu davranışın takipçisi olacaklarını vurgulayarak, "Hakem hataları hep var olmuştur. Bugün itibariyle Suat Arslanboğa kurban olarak seçildiyse ki, durum onu göstermekte biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildirmek isterim. TFF 'nin basit kırmızı kart olayından sonra sözleşmesinin iptal edilmesi, zihinlerimizde soru işareti bırakmıştır. TFF ve MHK bundan sonraki süreçte hakem hatalarında ve bariz kırmızı kart hatalarından sonra bu yatırımlara gidebilecek mi? Suat Arslanboğa'yı İstanbul lobisine Kurban etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Avşar, "Süper ligde ve akabinde takımımız Malatyaspor'a yapılan hakem hatalarını defalarca izledik. Süper Lig'de özellikle Anadolu kulüplerimizi birçok maçlarında bariz hakem hatalarında neden bu denli kararlar alınmadı. Geçmiş dönemlere baktığımızda yüzlerce binlerce profesyonel müsabakalarda görev alan hataları ile saç baş yoldurtan hakemlerin halen görevde olduğunu görmekteyiz. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulunun tesiri altına alan bir kulüp başkanının tasarrufu ve baskısı neticesinde alındığını düşündüğümüz akabinde bu kararın hak ve adaletsiz olduğunu savunarak bir an önce bu hatadan dönülmesi en büyük arzumuzdur" ifadelerini kullandı.

(İHA)