Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

8. dakikada Okaka'nın pasında sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Visca'nın bir süre top sürdükten sonra ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan çektiği sert şut yan ağlarda kaldı.

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir , sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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