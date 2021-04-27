Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

27.04.2021 21:04
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 38. haftasında A. Hatayspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.

Süper Lig'in 38. haftasında A. Hatayspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada orta alanda kaptığı topla hızlı çıkan Hatayspor'da Boupendza pasını Aabid'e aktardı. Aabid sol kanattan ceza sahasına doğru ortaladı, kimsenin dokunamadığı top doğrudan kaleye gitti ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

12. dakikada Candeis'ın sağdan ortasına Lima kafa vuruşunu yaptı, ancak top az farkla auta gitti.

32. dakikada Billong hatalı pasında topla buluşan Candeias'ın sert şutunu kaleci Munir sektirdi, Stancu'nun kısa mesafeden şutunu da kaleci Munir kurtarmayı başardı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kamil Çetin xx

Hatayspor: Munir xxx, Katranis xx, Pablo Santos xx, Billong xx, Strahil Popov x, Aabid Rayane xxx, Ruben Riberio xx Sackey xx, David Akintola xx, Mame Diouf xx, Boupendza xxx

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Mesut, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı, Adama Traore, Kamara, Akomadi, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Halil xx, Angelo xxx, Arda x, Johansson xx, Soner xx, Piris xx, Lima xxx, Sio xx, Candeias xxx, Stancu xxx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Sefa Yılmaz, Mustafa Akbaş, Metehan Mert, Rahmetullah Berişbek, Ömürcan Artan, Lucas Mugni, Pierre Polomat, Mustafa Seyhan, Murat Yıldırım

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Gol: Aabid (dk. 8) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Boupendza, Sackey (Hatayspor)

(Gökhan Aklan - Doğanay Yiğitoğlu/İHA)

Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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