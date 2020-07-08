Süper Lig hedefine kilitlenen Bursaspor'a 2 milyon liralık prim vaadi - Son Dakika

Süper Lig hedefine kilitlenen Bursaspor'a 2 milyon liralık prim vaadi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TFF 1. Lig'deki son 3 maçında 9 puan toplayarak Süper Lig'e yükselme iddiasını sürdüren Bursaspor'un bu hedefe ulaşması halinde 2 milyon liralık prim vaadinde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TFF 1. Lig'deki son 3 maçında 9 puan toplayarak Süper Lig'e yükselme iddiasını sürdüren Bursa spor'un bu hedefe ulaşması halinde 2 milyon liralık prim vaadinde bulundu.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki antrenmanı izleyen Aktaş, yeşil-beyazlıların performansını değerlendirdi.

Tüm şehrin Bursaspor'un yanında olduğunu, takımın üst lige çıkmayı hak ettiğini vurgulayan Aktaş, "Bursaspor'un kalan son 2 maçı kazanacağına, diğer maçların da Bursaspor yararına sonuçlanacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Aktaş, kulüp yönetiminin, futbolcuların, şehrin, taraftarın bir çabası ve gayreti olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde spor kulüplerinin de ekonomik anlamda olumsuz etkilendiğini hatırlatan Aktaş, şöyle devam etti:

"Burası Bursaspor. Bursaspor'da kimsenin alacağı kalmaz. İnşallah bizler de kalan maçlarla alakalı prim sürecine destek vereceğiz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kısa bir süre önce bir rakam (1 milyon lira) açıkladı. Onun üzerine şampiyonluk halinde 2 milyon lira da biz ekleyelim. Bu rakam giderek artacaktır. Siz yeter ki o hedefe ulaşın. Bütün iş adamlarından, kurum ve kuruluşlardan şampiyonluk primi için destek bekliyoruz."

Kulüp başkanı Mesut Mestan da Aktaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İnşallah hedefe ulaşarak hem şehrimizi hem de bize güvenenleri mahcup etmeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Teknik direktör İrfan Buz ise şunları kaydetti:

"Birbirimize söz verdik. Kolay bir süreç değil ama Bursaspor'a yakışır şekilde bir mücadeleye girdik. Allah'ın izniyle bu süreci biz belirlemek istiyoruz. Hep birlikte buradan çıkacağımıza inanıyorum. Elimizden geleni layıkıyla yapmaya çalışıyoruz, bunun da sözünü veriyoruz."

Bursaspor, Bursa, prim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:13 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig hedefine kilitlenen Bursaspor'a 2 milyon liralık prim vaadi - Son Dakika Spor
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