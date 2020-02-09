Süper Lig: HES Kablo Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: HES Kablo Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: HES Kablo Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 21. haftasında HES Kablo Kayserispor, Antalyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig: HES Kablo Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında HES Kablo Kayserispor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada ceza sahası dışından Emre Taşdemir'in şutunu kaleci Boffin kurtardı.


40. dakikada hakem Koray Gençerler, ceza sahasında Fedor Kudryashov'un topa elle müdahalesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.


41. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mensah, topu ağlara yolladı. 1-0


45. dakikada Lopes'in ceza sahası içerisinde Fedor Kudryashov'a yaptığı faul sonrası hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sinan Gümüş meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1


Stat: Kadir Has


Hakemler: Koray Gençerler x, Samat Çiçek x, Abdullah Bora Özkara x


HES Kablo Kayserispor: Lung xx, Lopes x, Angelo x, Emre x, Sapunarux, Situm x, Gustavo x, Mensah x, Dje Dje x, Pedro x, Mesanoviç x


Yedekler: İsmail, Mert, Oğuzhan, Yasir, Emre Demir, Rienstra, Aksel Aktaş, Enver Cenk Şahin, Artem Kravets, Ömer Uzun


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Antalyaspor: Boffin x, Veysel Sarı x, Chico x, Kudryasov x, Bünyamin x, Amilton x, Fredy x, Fernando x, Hakan x, Ndinga x, Sinan Gümüş x


Yedekler: Yakup, Ferhat, Eren, Ersan, Doğukan, Harun, Ufuk, Podolski, Mukairu


Teknik Direktörü: Tamer Tuna


Goller: Mensah (dk. 41 pen.) (Kayserispor), Sinan Gümüş (dk. 45 pen.)


Sarı kartlar: Emre Taşdemir (Kayserispor), Hakan Özmert (Antalyaspor) - KAYSERİ

Antalyaspor, Kayserispor, HES, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:54 Kaynak: İHA
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