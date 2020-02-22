Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 1 - Konyaspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 1 - Konyaspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 1 - Konyaspor: 2 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor, Konyaspor'u ağırlıyor.

Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 1 - Konyaspor: 2 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor, Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 2-1 önde tamamladı.


Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)


8. dakikada Milosevic'in ara pasında Shengelia'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Lung topu çeldi. Dönen topu Ömer Ali Şahiner, ağlara yolladı. 0-1


42. dakikada kaleyi direkt karşıdan gören noktadan Diego Angelo'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan, soluna uzanarak topu kornere çeldi.


44. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında kaleci Lung topu yumruklayarak uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu ceza sahası içinde önünde bulan Amir Hadziahmetovic'in şutunda top filelerle buluştu. 0-2


45+2. dakikada sağdan Djedje'nin ortasında ceza sahası içinde Mesanovic'in kafa vuruşunda boşta kalan topu Kravets ağlara gönderdi. 1-2


Stat: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Arda Kardeşler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Bahtiyar Birinci xx


Hes Kablo Kayserispor: Silviu Lung x, Miguel Lopes xx, Cristian Sapunaru xx, Diego Angelo x, Mario Situm x, Bernard Mensah xx, Dja Djedje x, Gustavo Campanharo xx, Pedro Henrique xx, Artem Kravets xx, Muris Mesanovic x


Yedekler: İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Mert Kula, Yasir Subaşı, Oğuzhan Çapar, Zoran Kvrzic, Aksel Aktaş, Enver Cenk Şahin, Furkan Polat, Emre Demir


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Konyaspor: Serkan Kırıntılı xxx, Selim Ay xx, Guilherme Haubert xxx, Uğur Demirok xx, Nejc Skubic xx, Jens Jonsson xx, Ömer Ali Şahiner xx, Deni Milosevic xxx, Amir Hadziahmetovic xx, Levan Shengelia xx, Robert Mak x


Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Ali Turan, Alper Uludağ, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, Paolo Hurtado, Rijad Bajic, Erdon Daci, Thuram


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Artem Kravets (dk. 45+2) (Kayserispor), Ömer Ali Şahiner (dk. 8), Amir Hadziahmetovic (dk. 44) (Konyaspor)


Sarı Kartlar: Bernard Mensah, Cristian Sapunaru (Kayserispor), Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic (Konyaspor) - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

U19 Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi
Göztepe, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı Galatasaray'ın derbi paylaşımı büyük beğeni topladı Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 22:05:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 1 - Konyaspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]