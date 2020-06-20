Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 Gençlerbirliği: 0 (Maç Sonu)

Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği 'ni konuk eden Hes Kablo Kayserispor , mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

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