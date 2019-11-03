Son Dakika Haberleri: Süper Lig: İ.M. Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Son Dakika Spor Süper Lig: İ.M. Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: İ.M. Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Süper Lig: İ.M. Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Moses, sağ kanattan ceza sahası içerisinde ki Muriç'e pasını attı ancak Muriç dokunamayınca top kaleci Lung'ta kaldı.


25. dakikada kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Moses, ceza sahası dışından sert vurdu. Top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


26. dakikada sol kanattan içeri sokulan Rodrigues ceza sahası önünden şutunu çekti, kaleci Lung güçlükle topu çıkarmayı başardı.


29. dakikada orta sahadan topu alarak ileriye taşıyan Mensah, müsait durumdaki Adebayor'u düşündü. İsla, Adebayor'dan önce araya girerek topu kornere çıkardı.


38. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Muriç'in kafasını Lung son anda çıkardı, dönen topa Serdar vurdu savunma çizgiden çıkardı. Yaşanan karambolde son olarak topu önünde bulan Rorigues'in şutunda top az farkla yandan auta gitti.


45. dakikada ceza sahasında topla buluşan Muriç, topu müsait durumdaki Rodrigues'e gönderdi. Sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Rodrigues'in şutunda top uzak direğin dibinden auta çıktı.


Stat: Kadir Has


Hakemler: Arda Kardeşler xx, Erdinç Sezertam xx, Süleyman Özay xx


İ.M. Kayserispor: Lung xx, Adebayor xx, Abdennour x, Poulain x (Levent dk. 27 x), Bilal xx, Umut x, Lopes x, Djedje x, Yasir x, Mensah xx, Şamil x


Yedekler: İsmail, Ramazan, Hasan, Henrique, Emre, Nurettin, Mert, Ben Rienstra, Ziya


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Fenerbahçe: Altay xx, Hasan x, İsla xx, Emre xx, Ozan x, Moses xx, Serdar x, Gustavo xx, Rodrigues x, Zanka xx, Muriç xx


Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Tolga, Dirar, Sadık, Zajc, Deniz Türüç, Jailson, Alper


Teknik Direktör: Ersun Yanal - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolcuların performansları göz doldurdu
Ali Koç, Kayserispor maçında heyecandan yerinde duramadı! Maçtan sonra Jahovic ile Veysel Sarı birbirine girdi! Çağlar kilidi açtı, Leicester kazandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 02:11:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig: İ.M. Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]