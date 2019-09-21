Süper Lig: İ.M.Kayserispor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 5. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Müsabaka, karşılıklı atılan gollerler 1-1 bitti.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)



50. dakikada Denizlispor ceza alanı içerisinde Bilal vuruşunu yaptı. Kaleci Adam, topun üzerine kapanarak gole izin vermedi.



61. dakikada Miguel Lopes, sağ kanatta kazandığı topla Denizlispor ceza alanı içerisine kadar girdi. Lopes kaleye şutunu attı. Top uzak direğin hemen yanından auta çıktı.



68. dakikada Denizlispor gole çok yaklaştı. Bu dakikada sağ kanatta Lopes ortasını yaptı altıpas çizgisi üzerinde Oscar Estupinan kafayı vurdu. Kaleci Lung topun üzerine kapanarak rakibine gol şansı tanımadı.



71. dakikada Ismail Aissati soldan ortasını yaptı. Ceza alanı içerisinde Rodallega kafayı vurdu. Top, direğin dibinden auta çıktı.



75. dakikada Radoslaw Murawski ceza alanı dışında topla buluştu. Radoslaw Murawski'nin sert şutunda top Lung'un solundan ağlara gitti. 1-1



79. dakikada Mensah'ın ara pasında solda Pedro Henrique topla buluştu. Pedro Henrique'nin vuruşunda top, uzak direğin yanından auta çıktı.



85. dakikada Rodallega, ceza alanı içerisinde sol ayağı ile şutunu attı. Kaleci Lung, açıyı kapatarak topun ağlara gitmesine izin vermedi.



87. dakikada Rodallega ceza alanının sağ tarafından şutunu attı. Kaleci Lung topu kornere çeldi.



Stat: Kayseri Kadir Has



Hakemler: Hüseyin Göçek xx Alpaslan Dedeş xx Erdem Bayık xx



İstikbal Mobilya Kayserispor: Silviu Lung xxx, Miguel Lopes xx, Benoit Poulain xx, Aymen Abdennour xx, Yasir Subaşı xx, Ben Rienstra xx (Adryan Tavares dk. 80 x), Bilal Başacıkoğlu xx (Dja Djedje dk. 64 x), Bernard Mensah xx, Pedro Henrique xxx (Paul Georges Ntep dk. 80 x), Umut Bulut xx, Emmanuel Adebayor xxx



Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Atila Turan, Mert Kula, Hasan Hüseyin Acar, Aksel Aktaş, Ziya Alkurt



Teknik Direktör: Hikmet Karaman



Yukatel Denizlispor: Adam Stachowiak xxx, Tiago Lopes xx, Oğuz Yılmaz xxx, Zakarya Bergdich xx, Cristian Sapunaru xx, Radoslaw Murawski xxx, Ismail Aissati xx (Zeki Yavru dk. 90+1 ?), Isaac Sackey xx, Hadi Sacko xx (Oscar Estupinan dk. 64 xx), Modou Barrow xx (Olcay Şahan dk. 68 xx), Hugo Rodallega xxx



Yedekler: Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu, Kerem Can Akyüz, Kibong Mbamba, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz, Burak Çalık



Teknik Direktör: Yücel İldiz



Goller: Pedro Henrique (dk. 13) (İ.M.Kayserispor), Radoslaw Murawski (dk. 75) (Yukatel Denizlispor)



Sarı Kartlar: Yasir Subaşı, Emmanuel Adebayor (İ.M.Kayserispor), Cristian Sapunaru (Y.Denizlispor) - KAYSERİ