Süper Lig için flaş açıklama! "Başlama tarihi..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig için flaş açıklama! 'Başlama tarihi...' - Son Dakika Spor

Süper Lig için flaş açıklama! "Başlama tarihi..."

6 saat önce

beIN SPORTS'a konuşan Sepil şunları söyledi"Koronavirüs bizi yep yeni bir dünyayla, yep yeni bir gerçeklikle tanıştırdı.

Süper Lig için flaş açıklama!

beIN SPORTS'a konuşan Sepil şunları söyledi


"Koronavirüs bizi yep yeni bir dünyayla, yep yeni bir gerçeklikle tanıştırdı. Toplantıyı telekonferansla yaptık.


Türkiye bu salgını uzun zaman iyi idare etti. Vaka ve ölüm sayısı diğer ülkelerin çok altında kaldı. Kulüplerin fikri yok mu şeklinde çok eleştiriler aldık. Süreci yönetmesi gereken devletti. Biz kulüpler olarak bilemeyiz ülkede durum nedir. Vakaların ortaya çıkmasıyla gereken adımlar atıldı. Cumhurbaşkanımızın çarşamba günü yapacağı konuşmayı bekledik. Kendisi ekonomik ve diğer konularda görüş bildirdi ve futbola değinmedi. Bakanlık ertesi gün bizi çağırınca gittik. 3 federasyon ve Kulüpler Birliği Başkanı olarak ben gittim. Çıkan kararda görüş ayrılığı hiç yok. Futbolculardan bahsediyoruz ama bütün sporcular söz konusu. Spor ailesi bu kararda hemfikir.


Şu anda takvimle ilgili kararı verecek merci, futbol federasyonudur. Kulüpler Birliği fikir verebilir sadece. Bugünkü toplantının birçok amacı vardı, biri tarih konuşmaktı. Tarih vermezseniz, oyuncular ne yapacak, kamuoyu ne yapacak? Finansal olarak bir kriz geleceğini herkes görüyor ama ben sayın başkanın yanına gittiğimde, 18 kulüp başkanının onayıyla gittim. Değişik görüşler olabilir ama 18 kulüp başkanı, şu anda oluşan koşullarda ligleri bekletelim dedik."


"Her şey yolunda giderse oynar bitiririz"


"Virüs kontrol altına alınırsa biz şanslıyız. 8 maçımız var. Her şey normale dönerse 17 Nisan'da başlayabiliriz. Hızlı bir şekilde maçları oyarız ve ligler biter. Şampiyon, düşenler belli olur.


"Süreç uzarsa Playoff sistemi kurulabilir"


"Bir senaryo, liglere başlamak uzayabilir, bu durumda ne yapılacak? Playoff gibi şampiyonların daha hızlı belirlendiği bir sistem kurulabilir. Düşme olmasın, diğer kulüpler şampiyonluk için yarışsın gibi. Avrupa da aynı şeyleri tartışıyor."


"Ligler şu andaki puanlarla tecil mi edilmeli?"


"Üçüncü senaryo, inşallah yaşamayız, iyice bu işlerin gecikmesi durumunda, acaba ligler şu andaki gibi tecil mi edilmeli, bu hiç düşünmek istemediğimiz bir senaryo."


"Biz bugün 1. senaryo üzerinde durduk. Her şeyin normal seyirde gitmesi ve salgının azalması halinde ligleri oynatıp bitirmek istiyoruz. Nisan ortasında başlamayı hedefliyoruz. Bu görüşümüzü TFF ile paylaşacağız. Ama süreci de takip edeceğiz. Benim Göztepe başkanı olarak görüşüm 2. senaryo. Ama çoğunluk olarak 1. senaryodayız."


"Oyuncularımız bulundukları şehirden ayrılmamalı"


"Bu süreçte oyuncuların bulundukları şehirden ayrılmaması gerekiyor. Bunu sıkı şekilde kararlaştırdık. Uluslararası gitmek isteyen oyuncularımız, nasıl olacak? 14 gün orada, 14 gün burada karantina. Nasıl olacak? Mümkün değil. Oyuncu ille de gideceğim diyorsa, kulüpler kendi sistemleri içinde tartışacaklar. Nasıl bir anlaşma ile giderler, kendi tasarrufları. Umarım herkes bizim bu tavsiye kararımıza uyar."


Futbolcuların sözleşmeleri


"Oyuncuların sözleşmelerinin çoğu mayıs sonunda bitiyor. Ama bu sadece bizim sorunumuz değil neredeyse bütün Avrupa ve dünyanın sorunu. Burada olağanüstü bir durum var. UEFA'nın da bununla ilgili kararları var. Liglerin bitimi uzarsa oyuncuların da sözleşmesi otomatik olarak uzar diye. Bu konuda gereken yerlerden yardım da alıyoruz. Gereken yapılacak."

Koronavirüs, Türkiye, beIN, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:47 

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