Süper Lig için koronavirüs önerisi! - Son Dakika
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Süper Lig için koronavirüs önerisi!

6 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Avrupa'nın birçok ülkesinde maçlar seyircisiz oynanıyor.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Avrupa'nın birçok ülkesinde maçlar seyircisiz oynanıyor. Son olarak İtalya'da maçların 1 ay boyunca seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı.


Hayatın her anlamında olduğu gibi futbolu da olumsuz etkileyen koronavirüs için Süper Lig'de ne yapılmalı sorusuna Uğur Meleke'den öneri geldi.


Uğur Meleke, koronavirüs önerisi olarak şu sözleri kullandı;


"KORONA MESAJI BİZE DE LAZIM"


Dün bizim maçlarla aynı saatlerde oynanan İngiltere Premier Lig müsabakalarında futbolcular tokalaşmadı. Kimi çevrelerin mutlulukla, kimilerinin de alaycı bir şekilde yaklaştığı bu kararı, canı gönülden destekliyorum. Rakip teknik adam Chris Wilder'ın elini sıkmakta bir sakınca görmediğini açıklayan Norwich menajeri Daniel Farke'nin de konuyu tam olarak algılayamadığını düşünüyorum.


"BİZ HASSASIZ, LÜTFEN SİZ DE HASSAS OLUN"


Mesele burada zaten rakip menajerin Wuhan virüsü taşıyıp taşımadığından ziyade, İngiliz halkına ve hatta dünyaya verilen hassasiyet mesajı. "Bakınız biz bile bu kadar hassasız, lütfen siz de hassas olunuz" mesajı bu. Süper Lig'de de acilen uygulamalıyız bence bu metodu.

Uğur Meleke, İtalya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:51 
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