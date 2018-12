Süper Lig İçin Umut Satamam"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, Süper Lig hedefine ilişkin, "Ben umut satamam, başkaları satıyor.

İBRAHİM ERİKAN - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, Süper Lig hedefine ilişkin, "Ben umut satamam, başkaları satıyor. Ben gerçeklerle yaşayan bir insanım. Hedefimiz şu andaki şartlara göre ilk 10'a girmek." dedi.



Demirbakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Eskişehirspor'u 2-0 yendikleri maçta doğrularının da yanlışlarının da olduğunu, futbolcularının hata yapabileceğini ifade etti.



Rakipleri karşısında ilk yarı iyi oynadıklarını ancak ikinci devre skoru koruma telaşına girdiklerini belirten Demirbakan, "Maçta, uzun süre ara vermiş, kondisyon eksikliği olan futbolcularla oynadık. Tam 'onlarla buluştuk' derken tekrar kaybettik. Digao'nun parmağı kırıldı, Renan Diniz de iki sarı karttan atıldı. Bu hafta Osmanlıspor maçında yoklar ama önemli değil." ifadelerini kullandı.



Hafta sonu deplasmanda Osmanlıspor ile yapacakları maçla ligin ilk yarısını tamamlayacaklarını hatırlatan Demirbakan, şöyle konuştu:



"Her zaman olduğu gibi biz deplasman veya iç saha ayırmıyoruz, 3 puan için oynuyoruz. Bizim '1 puana gidelim, şöyle yapalım' gibi düşüncemiz yok. Rakibin durumuna, kendi durumumuza göre oyun anlayışımız maçın içinde her bölümde değişebilir. Şimdi kısıtlı kadro da var ama ben hayatta mazeret üretmem. Bazıları, 'Şu oynamadı, bu oynamadı.' diyor. O oynadığı zaman da 'Niye oynuyor?' diyorsunuz. İngilizlerin deyimiyle 'Taraftarın yaptığı takım hiç mağlup olmamış, dünyanın tek namağlup takımı taraftarın yaptığı takım.' Öyle bir takım yok. Yenildiğin zaman 'Şu nerede, bu niye oynadı?' diyecekler. Hiç kimseyi memnun edemezsiniz."



"Futbolcularımın gösterdikleri özveri ve mücadele çok iyi"



Coşkun Demirbakan, futbolcularının robot olmadığını dile getirerek, "Olayları şartlarla değerlendirmeliyiz. Ona göre baktığınızda, futbolcularımın şu ana kadar gösterdikleri özveri ve mücadele, tabii ki 1-2 maç haricinde çok iyi. Daha iyisini de yapabilirdik ama futbolda karşılaştığınız bazı sorunlar oluyor. Sakatlık sorunu gibi. Diniz ve Digao'yu tam bulmuşken yeniden kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.



Çok yüksek ücretlerle kurulan takımlar olduğunu, bu ekiplerdeki teknik direktörlerden bazılarının bahanelere sığındığını aktaran Demirbakan, şunları kaydetti:



"Mesela 3 büyüklerden birinin hocası çıkıyor, 'Tempomuz, iştahımız...' Futbolda böyle bir şey yok, kimi kandırıyorsunuz? İnsanlarla alay mı ediyorsunuz? Milyon avrolar kazanıyorsunuz, sonra çıkıyorsunuz 'Ritmimiz, tempomuz, iştahımız...' Yemek mi yiyoruz kardeşim, futbol oynuyoruz. Bunlar Türk futbolunun kanayan yaraları. Siyasetteki algı gibi futbolda da algı var. Futbol adamı mısınız, siyaset adamı mısınız? Lezzetli futbol, iştahımız vardı, yoktu, tempomuzu artıracağız, zamana ihtiyacımız var, böyle süslü cümlelerle başarısızlıklarını öteliyorlar. İleride çok mu iyi olacaklar? Onu da bekleyeceğiz, her şeyi zaman gösterecek."



"Ben umut satamam"



Demirbakan, taraftarların maçlara gösterdiği ilgiye teşekkür ederek, "Başkanımıza da bilhassa teşekkür ediyoruz, Güney Kale Arkası Tribünü'nü açtı. İnşallah biz de onların istediklerini yapacağız." diye konuştu.



Süper Lig'e yükselme hedefleri bulunup bulunmadığına ilişkin bir soruya Demirbakan, şöyle yanıt verdi:



"Ben umut satamam, başkaları satıyor. Ben gerçeklerle yaşayan bir insanım. Önünüzde öyle olumsuz şartlar oluşuyor ki konuştuklarınızla yaptıklarınız örtüşmeyebiliyor. Daha önce de söyledim, bizim hedefimiz şu andaki şartlara göre ilk 10'a girmek. İlk 10'da yer alırsak sonra ne yaparız? Bu da devre arasında transferde yapacaklarımıza bağlı. Kulübün ekonomik durumuyla ilgili. Türkiye'de ekonomik anlamda büyük bir sıkıntı var. Bu, bizim kulübümüze de yansıdı. Devre arasında elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışacağız."



"Transfer devre arasında belli olacak"



Demirbakan, takımda mevkisel ve sayısal olarak eksiklerinin bulunduğunu vurgulayarak, "Antrenman yapan 14-15 kişi var. Maç kadromuz şu anda bu. Bu mazeret değil, 11 kişi sahaya çıkarsak benim için hiç önemi yok. Yeter ki maçta eksik kalmayalım. Bu arkadaşlar temmuzdan beri antrenmana çıkıyor, hepsi de hazır." şeklinde görüş belirtti.



Ligin ilk yarısının sona ermesiyle bazı şeylerin netleşeceğini aktaran Demirbakan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bizim transfer yapıp yapmayacağımız, nasıl yapacağımız, ne kadar yapacağımız devre arasında belli olacak. Bizden de gitmek isteyen futbolcular olur, onları da olgunlukla karşılarız. İlk devre sona ermeden geleceği konuşamayız. Devre arasında neler olacak, şartlar nasıl oluşacak, bunlarla neler yapabiliriz, devrenin ilk maçında buna bir karar verebiliriz."

Haber Yayın Tarihi :

