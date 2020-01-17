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Süper Lig iddaa oyunlarında yenilik! Bu hafta atılacak gol sayısı...
6 saat önce
Bu bir ilandır17 hafta sonunda ligin zirvesinde yer alan Sivasspor, Trabzonspor ile birlikte 35'er golle "en golcü" takım oldular.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:18
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