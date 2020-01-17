Süper Lig iddaa oyunlarında yenilik! Bu hafta atılacak gol sayısı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig iddaa oyunlarında yenilik! Bu hafta atılacak gol sayısı... - Son Dakika Spor

Süper Lig iddaa oyunlarında yenilik! Bu hafta atılacak gol sayısı...

6 saat önce

Bu bir ilandır17 hafta sonunda ligin zirvesinde yer alan Sivasspor, Trabzonspor ile birlikte 35'er golle "en golcü" takım oldular.

Süper Lig iddaa oyunlarında yenilik! Bu hafta atılacak gol sayısı..., System.String[]

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17 hafta sonunda ligin zirvesinde yer alan Sivasspor, Trabzonspor ile birlikte 35'er golle "en golcü" takım oldular.


Konyaspor, Antalyaspor ve Ankaragücü ise ilk 17 haftalık dilimde sadece 15 gol sevinci yaşayabildi.

Trabzonspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:18 
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