Süper Lig iddaa oyunlarında yenilik! Bu hafta atılacak gol sayısı...

Bu bir ilandır



17 hafta sonunda ligin zirvesinde yer alan Sivasspor, Trabzonspor ile birlikte 35'er golle "en golcü" takım oldular.



Konyaspor, Antalyaspor ve Ankaragücü ise ilk 17 haftalık dilimde sadece 15 gol sevinci yaşayabildi.