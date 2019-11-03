Son Dakika Haberleri: Süper Lig: İM Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
Son Dakika Spor Süper Lig: İM Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig: İM Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)

7 saat önce

Süper Lig'in 10. haftasında İM Kayserispor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Süper Lig: İM Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında İM Kayserispor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelede 20 dakika golsüz eşitlikle geçildi. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:23 Kaynak: İHA
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