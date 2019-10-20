Son Dakika Haberleri: Süper Lig: İM Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Son Dakika Spor Süper Lig: İM Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: İM Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

1 saat önce

Süper Lig'in 8. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig: İM Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.


Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Mensah'ın pasında topla buluşan Bilal'in ceza sahasına girer girmez ortasında Henrique meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1


68. dakikada sağ kanattan Ziya'nın ortasında ceza sahasında Umut Bulut'un kafa vuruşu auta çıktı.


88. dakikada Bilal Basacıkoğlu'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Fatih topu kornere çeldi.


Stat: Kadir Has


Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Metin xx, Kamil Çetin xx


Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Poulain x, Levent Gülen x (Bilal Başacıkoğlu dk. 19 x), Atila Turan x, Rienstra xx, Hasan Hüseyin xx, Pedro Henrique xx (Aksel Aktaş dk. 90 ?), Ziya xx (Ntep dk. 81 ?), Mensah xx, Umut Bulut x


Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail, Ramazan, Nurettin, Aksel, Mert, Ntep, Yasir, Şamil


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Ben Yousseff xx, Veysel Sarı xx, Veigneau xx, Khalili xx, Aytaç Kara xx, Hajradinovic xx (Sadiku dk. 66 x), Ricardo Quaresma xx, Mame Thiam xx (Koita dk. 73 x), Mustafa Pektemek xx (İlhan Depe dk. 82 ?)


Yedekler: Ramazan, Murat, Uğurcan, Yusuf, Heintz, Fernandes, Özgür, İlhan Depe


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Pedro Henrique (dk. 56) (Kayserispor), Mame Thiam (dk. 6) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Mensah, Hasan Hüseyin, Pedro Henrique, Lopes, Umut Bulut (Kayserispor), Sadiku, Aytaç Kara, Veysel Sarı (Kasımpaşa) - KAYSERİ

Kayserispor, Umut Bulut, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:08 Kaynak: İHA
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