Süper Lig'in 11'nci haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Süper Lig'in 11'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış mücadelesi olan Beşiktaş - Kasımpaşa maçını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

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