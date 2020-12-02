Süper Lig'in 11'nci haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Süper Lig'in 11'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış mücadelesi olan Beşiktaş - Kasımpaşa maçını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.Ligde bu hafta görev alacak hakemler şöyle: 4 ARALIK CUMA 19: 30 Beşiktaş - Kasımpaşa (Bahattin Şimşek)5 ARALIK CUMARTESİ 13: 30 Göztepe - Hes Kablo Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)13: 30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)16: 00 İttifak Holding Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Halis Özkahya)16: 00 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir ( Cüneyt Çakır)19: 00 Galatasaray - Atakaş Hatayspor (Erkan Özdamar)6 ARALIK PAZAR 13: 30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)16: 00 Fraport-TAV Antalyaspor - MKE Ankaragücü (Halil Umut Meler)19: 00 Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)7 ARALIK PAZARTESİ19: 30 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor (Suat Arslanboğa)
- Kaynak: DHA
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