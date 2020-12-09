Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 12. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
11 Aralık Cuma:
19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Ramazan Keleş
12 Aralık Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor- Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Hes Kablo Kayserispor- Trabzonspor: Burak Şeker
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Özgür Yankaya
19.00 MKE Ankaragücü- İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe- Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
13 Aralık Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.00 Medipol Başakşehir- Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
19.00 Aytemiz Alanyaspor- Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
14 Aralık Pazartesi:
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Halis Özkahya
- Kaynak: AA
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