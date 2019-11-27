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Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Ali...
6 saat önce
Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:08 Kaynak: AA
Bakanlık, Atlasglobal'ın yolcuları mağdur edip etmeyeceğini yakından takip edecek Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek Twitter duyurdu: 6 aydan fazla aktif olmayan hesaplar silinecek Eski Fenerbahçeli Andre Santos'tan yıllar sonra gelen cinsel ilişki partisi açıklaması!