Son Dakika Haberleri: Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Son Dakika Spor Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek. - Son Dakika Spor

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.

7 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek., System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek. - İSTANBUL

Ali Palabıyık, Galatasaray, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek
Emre Akbaba, 7 ay sonra ilk kez takımla antrenmana çıktı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme Eski Fenerbahçeli Andre Santos'tan yıllar sonra gelen cinsel ilişki partisi açıklaması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 19:08:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]