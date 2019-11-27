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Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.
7 saat önce
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek. Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:07 Kaynak: İHA
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